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Arda Turan ve Aslıhan Doğan yeniden birlikte

Çift 8 ay önce ayrılmıştı ve Arda Instagram aşklarıyla gündeme gelmiş magazin basınında adından sıkça söz ettirmişti.

03.06.2017 - 09:11
  1. Haberler
  2. Magazin
Arda Turan ve Aslıhan Doğan yeniden birlikte

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Geçen 8 ayda Arda Turan'ın adı Ebru Şallı, Yağmur Ünal, "Kısmetse Olur" yarışmacısı Cansel Çördük gibi birçok isimle anıldı.

DM'DEN YÜRÜDÜ

Instagram'da konuştuğu isimlerle DM'den yazışmaları ortaya dökülmüştü. Kısmetse Olur yarışmasında ünlenen Cansel Çördük'ün ve Ebru Şallı'nın hacklenmesi ile ortaya çıkan yazışmalarda Turan'ın çapkınlık turunda olduğu anlaşılmıştı.

ESKİ SEVGİLİLER VAZGEÇEMEDİ

Eski sevgililer Arda Turan ve Aslıhan Doğan, birkaç kez karşılıklı sosyal medyadan birbirlerini takibe aldı ancak daha sonra yine takibi bıraktı. Çiftin takipçileri olayı yakından takipteydi..

Arda Turan ve Aslıhan Doğan yeniden birlikte

YENİDEN BİRLİKTELER

Yıldız futbolcu, yeniden görüşmeye başladığı Aslıhan Doğan'la sık sık bir araya gelmeye başladı.

Duymayan Kalmasın'ın haberinde çift, barıştıktan sonra ilk kez Four Seasons Otel'de düzenlenen iftar yemeğinde görüntülenmişti.

Nilgün Belgün de dün akşam saatlerinde Instagram'da çiftin fotoğrafını paylaşarak "Yılmaz Erdoğan stand up gecesi sevgili Arda Turan ve sevgilisi Aslıhan Doğan'la.. Birbirine çok yakışan bir çift gördüm ben:) Mutlulukları daim olsun inşallah" notunu düştü..

Arda Turan ve Aslıhan Doğan yeniden birlikte

ELELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Turan, ayrıldığı sevgilisi Aslıhan Doğan ile Yılmaz Erdoğan'ın, Zorlu PSM'deki 'Münaşaka' adlı oyununa girerken de ele ele görüntülendi.

Arda Turan ve Aslıhan Doğan yeniden birlikte

Arda Turan'ın çapkınlık yazışmaları ortaya çıktı haberi

Arda Turan ve Aslıhan Doğan yeniden birlikte

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