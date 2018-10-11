Arda Turan ve Berkay kavgasının polis tutanağı

Futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin'la kavgasının ardından gittiği hastanede tabancasının ateşlendiği öğrenildi.

DHA'nın aktardığı bilgiye göre Arda Turan, eğlence mekanında burnunu kırdığı Berkay'ın tedavi için gittiği Ulus'taki hastaneye saat 05.30 sıralarında gitti. İkilinin Check-up servisi önünde tekrar tartıştıkları bu sırada Arda Turan'ın silahının ateş aldığı öğrenildi.

Hastanede sabah mesaiye başlayan servis görevlileri fotokopi makinası ve zeminde mermi girişi gördüler. Olaydan saatler sonra mermi izini ve boş kovanı gören çalışanların haber vermesi üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hastaneye geldi. Yapılan araştırmada 'silahla ateş etme olayı'nın polise bildirilmediği tespit edildi. Hastanenin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, ateş edilme anının kamera açısı dışında olduğunu ancak Arda Turan'ın elinde tabancayla yürürken görüldüğünü belirledi.

Bunun üzerine hastanenin o geceki güvenlik amirine de olayı saklamaktan dolayı işlem yapıldı.

YAKALAMA KARARI

Olayla ilgili olarak savcılığın, Arda Turan hakkında "kasten yaralama" ve "silahla tehdit"ten yakalanması, olaya şahit olan Berkay Şahin'in eşi Özlem ve şarkıcı Murat Dalkılıç'ın da ifadelerinin alınmasının talep edildiği öğrenildi.

Arda Turan emniyette ifade verdi VİDEO

EMNİYETTE İFADESİ ALINIYOR

Futbolcu Arda Turan, dün İstanbul Emirgan'da şarkıcı Berkay Şahin ile kavgası sonrası gittiği hastanede tabancasının ateş alması nedeniyle emniyette ifade veriyor.

Arda Turan, tartıştığı Berkay Şahin'in burnunu kırmış, ardından Berkay'ın tedavi için gittiği hastaneye gitmiş ve tartışmayı sürdürmüştü.

Berkay'ın avukatı, Arda Turan'ın hastanede üzerindeki silahı birkaç el ateşlediğini ve konunun adli makamlara intikal ettiğini ifade etti.

Turan, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün konuyla ilgili soruşturma başlatması üzerine ifade vermek için Asayiş Büro Amirliği'ne gitti.

Turan'ın ifade işlemleri devam ediyor. Polis, ifade sonrasında savcıyla görüşecek.

DHA ifade işlemi ardından Turan hakkında gözaltı işlemi yapılabileceğini de belirtti. Ancak savcı ifadesinin ardından Turan'ın serbest bırakılmasını da isteyebilir.

EMNİYETTEN AYRILDI

Futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin'la kavgasının ardından savcılığın talimatıyla Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne telefonla çağrılarak ifadesine başvuruldu. Arda Turan burada yaklaşık 3 saat ifade verdikten sonra açıklama yapmadan emniyetten ayrıldı.

İşte olayın tutanağı:

ARNAVUTKÖY

SUÇ NO

1010

KASTEN YARALAMA – TEHDİT

FF

Olay Özeti

"10.10.2018 Günü saat:13.30 Sıralarında idaremiz özel hastanesinde Silah ile ateş etme olayı olduğu bildirilmesi üzerine hastaneye geçilmiş,burada görevliler ile yapılan görüşmede 10.10.2018 günü Saat:05.30 Sıralarında Arda TURAN ile Berkay ŞAHİN isimli şahıslar Hastanenin Acil servisine geldikleri,Şahısların alkollü ve gergin oldukları Arda TURAN isimli şahsın belinde kabarıklık olduğu Özel güvenlik görevlileri tarafından gözlenmiş,şahıslar görevlilere hitaben her hangi bir olumsuzluğun olmadığını söylemişler ve Acile yakın yerde olan Cekap Servisine girmişler,burada konuştukları esnada Murat DALKILIÇ isimli şahıs hastaneye gelmiş,şahıslar kendi arasında zaman zaman yüksek ve alçak sesle tartıştıkları,daha sonra Berkay ŞAHİN isimli şahsın muayenesi yapılmış,adlı rapor düzenlenmiş,ayrıca şahısların tartıştığı yerin çalışanları mesai başladığında zeminde ve Fotokopi cihazında isabet ile mermi çekirdeği bulmuş,ancak yaşanan tüm olaylar her hangi bir polis merkezine bilgi verilmemiş,10.10.2018 tarih ve 07.45 Saatli adli rapor incelendiğinde Berkay ŞAHİN isimli şahsın burnunun kırık olduğu tespit edilmiş,hastane görevlilerinin Arda TURAN isimli şahsın muayene edilmemiş olduğu tarafımıza beyan edilmiştir.Olay esnasında Hastanede Amir konumunda Özel güvenlik görevlisi Harun AKTAŞ isimli şahsın olduğu anlaşılmış,Hastanenin Kamera görüntüleri incelendiğinde Arda TURAN isimli x şahsın elinde Siyah renkli tabanca olduğu izlenmiş,Silahın ateş alma anı kamerada tespit edilememiş,olayın gerçekleştiği zeminde yerde bir isabet,Fotokopi makinesinde bir adet,ayrıca bir adet mermi çekirdeği olay yeri inceleme ekibi tarafından muhafaza altına alınmıştır. Kasten yaralama olayının Sarıyer ilçesi Emirgan Mahallesi Saf saf sokak N:39 Sayılı içkili eğlence yerinde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Olay günün Beşiktaş C.Savcısı Utku KİBRİTÇİOĞLU na anlatılmış,Kasten yaralama Silahla tehdit Ceraim verilmesi Arda TURAN isimli şahsın yakalanması,Tabancanın bulunması için çalışma yapılmasını,Berkay ŞAHİN in Müşteki eşi Özlem ŞAHİN in ve Murat DALKILIÇ isimli şahısların Bilgi sahibi olarak ifadelerinin alınması,olay yeri inceleme yapılmasını,Kamera görüntülerinin alınmasını,hastanede olaya tanık olan personelin bilgi alınmasının yapılmasını,Müşteki Berkay ŞAHİN in eşi olan Özlem ŞAHİN in beyanında Cinsel taciz mevzusu geçir ise bu konu ile ilgili tekrar C.Savcısından talimat alınmasını,konu ile ilgili gelişme olur ise tekrar C.Savcısından talimat alınmasını talimatlarını vermiş, Ayrıca talimatın devamında Hastanenin Özel güvenlik görevlisi Harun AKTAY isimli şahsa Suç bildirmemekten ayrı bir tahkikat evrakı hazırlanmasını ikmalen gönderilmesi talimatlarını vermiştir.Müşteki Berkay ŞAHİN in Hastaneden darp edildiğine dair Doktor raporu temin edilmiş,tahkikata başlanmıştır."