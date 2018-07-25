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Arda Turan yıkılan binanı sahibini yalanladı

Beyoğlu Sütlüce'de toprak kayması nedeniyle çöken 4 katlı binanın sahibi Arda Turan'ı suçlamıştı. Arda'dan cevap geldi.

Haber Merkezi | 25.07.2018 - 07:25..
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Dün Sütlüce İmrahor Caddesi üzerindeki Fuadiye Sokak'ta bir apartmanın altında toprak kayması meydana geldi. Ardından bina çöktü.

BİNANIN SAHİBİ: ARDA'YI UYARDIM

Çöken binanı sahibi "Arda Turan burada kardeşi adına bir otel inşaatına başladı. İstişare ettik uyardık söyledik, fotoğraflar gösterdik. Belirgin bir şekilde açılmalar oldu. Ben onları da uyardım." ifadelerini kullandı.

Arda Turan yıkılan binanı sahibini yalanladı

ARDA TURAN'DAN AÇIKLAMA

Arda Turan konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Araziyle ilgili yapılan tüm işlemler yasalara uygundur. Ruhsatlarımız da hukuksuz en ufak bir şey yoktur. Oraya yapacağım projeyle yıkılan binanın hiçbir alakası yok. Çalıştığımız inşaat şirketiyle de konuştuk. Bina yağan yağmur sonrası yıkılan istimlak duvarı yüzünden çökmüştür. Bu konuyla ilgili sevindiğim tek nokta kimseye bir zarar gelmemesidir." dedi.

Arda Turan yıkılan binanı sahibini yalanladı

"O KİŞİYLE HAYATIM BOYUNCA KARŞILAŞMADIM"

Arda Turan, bina sahibinin kendisini uyardığı iddialarıyla ilgili "Ben o kişiyle hayatım boyunca karşılaşmadım. Dediğim gibi çalıştığımız inşaat şirketi bu konuyla ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

Arda Turan yıkılan binanı sahibini yalanladı

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