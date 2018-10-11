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Arda Turan'a yakalama kararı

Arda Turan-Berkay kavgasında, Turan’ın elindeki silahın ateş aldığının ortaya çıkmasının ardından savcılık, futbolcunun yakalanması ve tabancanın bulunması talimatını verdi. Turan, şu an ifade veriyor

Haber Merkezi | 11.10.2018 - 19:35..
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Arda Turan'a yakalama kararı

Salı gecesi Arda Turan ve Berkay Şahin arasında Emirgan’da yaşanan tartışma sırasında, Turan’ın kafa attığı ünlü şarkıcının burnu kırıldı. Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin özel bir hastaneye gitti. Saatler 05.30’u gösterdiğinde Arda Turan da onların bulunduğu hastaneye giriş yaptı.

İkili arasında tartışma sürerken hastaneye Murat Dalkılıç da geldi. Güvenlik görevlileri, hastaneye gelen kişilerin alkollü olduklarını, ayrıca ünlü futbolcunun belindeki kabarıklığı fark etti ancak Arda Turan onlara hiçbir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Ne var ki tartışma sırasında silah ateş aldı. Mermi fotokopi makinesinden sekip yere isabet etti. Bunun üzerine Arda Turan hastaneden ayrıldı.

SİLAH KAMERADA

Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine gelip inceleme başlatan polislere silahtan çıkan mermi çekirdeği özel güvenlikçiler tarafından teslim edildi. Mermiye el konulurken, güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Görüntüler, Arda Turan’ın elinde silah olduğunu ortaya çıkardı.

Arda Turan'a yakalama kararı

Polis Cumhuriyet Savcılığı’na bilgi verdi. Savcılık, “kasten yaralama ve silahlı tehdit”ten dosya açılması, Arda Turan’ın yakalanması ve tabancanın bulunması talimatını verdi. Ayrıca Berkay, eşi ve Murat Dalkılıç’ın ifadelerinin alınmasını istedi. Özlem Şahin’in ifadesinde cinsel taciz suçlamasında bulunması halinde ayrıca talimat için savcılığa bilgi verilmesi de talep edildi.

Arda Turan'ın silahı hastanede ateşlendi VİDEO

TURAN İFADE VERİYOR

Arda Turan kısa bir süre önce ifade vermek üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Turan, şu an ifade veriyor.

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