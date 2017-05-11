Arda Turan'ın çapkınlık yazışmaları ortaya çıktı

Kısmetse Olur yarışmasında ünlenen Cansel Çördük 'ün sosyal medya hesabı hacklendi.

ARDA TURAN DM'LERE DEVAM EDİYOR

Instagram hesabı hacklenen Çördük'ün Barcelona'nın yıldız futbolcusu Arda Turan ile olan yazışmaları ortaya çıktı.

Arda Turan ile Cansel Çördük'ün medyaya sızan konuşmaları;

Daha önce Ebru Şallı'nın sosyal medya hesabının hacklenmesiyle, Arda ile konuşmaları ortaya çıkmıştı. Şimdilerde ise Barcelona'lı futbolcu, Türkan Şoray'ın kızıyla yakınlaştı.

Ebru Şallı'dan Arda Turan açıklaması haberi

Arda Turan Türkan Şoray'ın kızı yakınlaşması haberi