Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan açıklama yaptı

Arda Turan ile Berkay'ın bir mekanda kavga etmesi ve ünlü şarkıcının burnunun kırılmasının ardından yıldız futbolcu, kavga haberiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak kavgayı doğruladı ancak kavganın çıkış sebebini söylemedi.

"SEBEBİNİ SORUN, ANLATABİLİYORSA ANLATSIN"

Arda Turan ikinci açıklamasında, "Sebebini Berkay’a sorun, anlatabiliyorsa anlatsın” diye konuştu.

BURNUNDA 15 KIRIK VAR

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin ünlü şarkıcının burnunda 15 kırık olduğunu belirterek gerekli hukusal işlemlerin başlatıldığını belirtti.

ASLI İLK KEZ KONUŞTU

Açıklaması merakla beklenen Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan da sosyal medyadan açıklama yaptı.

"SABRIM ÇOK DENENDİ"

Doğan Turan şu sözleri dile getirdi: "Yaşanmışlıklarıyla her daim olgunlaşmış bir insan, yetiştirilme şeklinden ötürü aile kavramının ne olduğunu iyi bilen bir evlat, tahmin edilenden çok daha güçlü bir kadın ve en önemlisi bir anne adayı olarak yazıyorum."

Farklı amaçlara hizmet eden, beni sosyal platformda eleştirmeyi kendinde hak gören ve malesef mutsuzlukla beslenen hazımsız insanlarla karşılaştım. Sabrım birçok kez denense de bugüne dek kimseye istediğini vermedim. Bugün de vermeyeceğim.

"KİMSE AİLEME ZARAR VEREMEZ"

Allahın izniyle oğlumu kucağıma almama çok az kala, yazılıp çizilen hiçbir şeyin ve hiçbir 3. şahsın bana ve aileme zarar verebilecek nitelikte olmadığını bilmenizi isterim. Saygılar..."