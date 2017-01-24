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Ardahan buz tuttu

Ocak ayında sıcaklıkların -30 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da sokağa çıkanların kaşları ve bıyıkları donuyor..

24.01.2017 - 13:46
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Ardahan buz tuttu

ARDAHAN'DA GÖL, NEHİR NE VARSA DONDU

Ardahan ve çevresini etkisi altına alan soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, Halilefendi Mahallesi’nde bulunan çeşmelerden ve Ardahan Kalesi kenarındaki kayalıklardan Kura Nehri’ne akan su, aşırı soğuklardan dondu.

Ardahan buz tuttu

Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte, Ardahan Kalesi yakınlarındaki kayalıklarda ise, metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.

Ardahan buz tuttuArdahan'da, soğuk hava sebebiyle yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü’nde atlı kızak keyfi.

Ardahan buz tuttu(Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayan Ardahanlılar, sokağa çıktıkları takdirde kaşları, bıyıkları donmuş olarak evlerine geri döndü)

Ardahan buz tuttu

Ardahan buz tuttu

Ardahan buz tuttu

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