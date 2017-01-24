Ardahan buz tuttu

Anayasa değişikliği referandumunda kafa karışıklığı yaşanmaması için "evet" yerine "tercih" yazılı mührün kullanılmasına karar verdi.

Yolcuyu fark eden sürücü Kazım Öztürk, otobüsü durdurarak kalp krizi geçirdiğini anladığı Üstün'e kalp masajı yaptı.

BM ve ortakları, Suriyeli sığınmacılar ile sığınmacılara ev sahipliği yapan komşu ülkelere destek amacıyla finansman çağrısında bulundu

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DEAŞ'ın keskin nişancısı yakalandı

Kilis'te, jandarma tarafından yapılan operasyonda DEAŞ'ın keskin nişancısı olan bir terörist gözaltına alındı.