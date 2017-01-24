Ardahan buz tuttu

ARDAHAN'DA GÖL, NEHİR NE VARSA DONDU
Ardahan ve çevresini etkisi altına alan soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, Halilefendi Mahallesi’nde bulunan çeşmelerden ve Ardahan Kalesi kenarındaki kayalıklardan Kura Nehri’ne akan su, aşırı soğuklardan dondu.
Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte, Ardahan Kalesi yakınlarındaki kayalıklarda ise, metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.
Ardahan'da, soğuk hava sebebiyle yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü’nde atlı kızak keyfi.
(Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayan Ardahanlılar, sokağa çıktıkları takdirde kaşları, bıyıkları donmuş olarak evlerine geri döndü)