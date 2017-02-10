Ardahan merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde 22 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 20’si polis 23 şüpheli gözaltına alındı.

KHK İLE İHRAÇ EDİLEN POLİSLER

Gözaltına alınan ve daha önce FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen 20 polis memurunun arasında 4. sınıf emniyet müdürünün de olduğu öğrenildi. Emniyette ifadeleri süren şüphelilere ait ev ve araçlarda da arama yapıldı.