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Ardahan merkezli 3 ilde terör operasyonu: 8 tutuklama

Ardahan merkezli 3 ilde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8’i tutuklandı.

25.10.2017 - 09:49
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Ardahan merkezli 3 ilde terör operasyonu: 8 tutuklama

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanmasıyla bağlantıları olduğu belirlenen şahıslara yönelik Ardahan merkezli İstanbul ve Hakkari'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheli, 'silahlı terör örgütüne üye olma ve propaganda yapma' suçundan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. 2 şüpheli ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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