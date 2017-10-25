Ardahan merkezli 3 ilde terör operasyonu: 8 tutuklama

İstanbul'un Beylikdüzü İlçesi'nde bir fabrikada başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Terör sözcüsü Amberin Zaman

Açıklamaları ile aeta PKK'nın sözcülüğünü yapan Amberin zaman bu sefer de Rakka'daki Apo'lu kutlamaları güzelledi.