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Ardahan polisi sahte para konusunda uyardı

Ardahan'da polis ekipleri sahte para konusunda vatandaşları uyardı. Vatandaşlar söz konusu bu projeden memnun kaldıklarını belirtti.

İHA | 16.08.2018 - 10:28..
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Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri Bayramı öncesi Ardahan şehirlerarası otogarı gezerek vatandaşı sahte para konusunda uyarılarda bulunup bilgilendirdi.

Ardahan polisi sahte para konusunda uyardı

BROŞÜRLERLE GÖSTERİLDİ

Hazırlanan broşürleri de dağıtan Ardahan polisi sahte para konusunda paralar üzerinden örnek göstererek vatandaşları uyardı. Ayrıca Ardahan Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri otobüs firmalarının seyahat süresince molalarda hırsızlık ve küçük çocukların kaybolması durumlarının ortaya çıkmaması için uyardı.

Ardahan polisi sahte para konusunda uyardı

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