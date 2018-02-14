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Ardahan ve Kars'ta kırmızı cıva operasyonu: 5 gözaltı

Ardahan ve Kars'ta düzenlenen operasyonda, 25 gram kırmızı cıvanın yanı sıra, birer ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 8 fişek ele geçirildi.

AA | 14.02.2018 - 10:16..
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Bir istihbaratı değerlendiren Ardahan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, bazı kişilerin ellerindeki kırmızı cıvayı satmaya çalıştıkları tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Bunun üzerine Kars ve Ardahan'daki bazı adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, Ü.S, Ş.G, B.Y, Y.Ç ve M.Ç. yakalandı.

25 GRAM KIRMIZI CIVA YAKALANDI

Gözaltına alınan zanlılardan 25 gram kırmızı cıva, birer ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 8 fişek ele geçirildi. Zanlıların Ardahan İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Ardahan ve Kars'ta kırmızı cıva operasyonu: 5 gözaltı

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