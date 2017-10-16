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Ardahan'a mevsimin ilk karı düştü

Ardahan'da bugün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza büründü.

16.10.2017 - 15:34
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Kentte bir haftadır etkili olan yağmurlu hava, yerini bugün kar yağışına bıraktı. Kentte öğle saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı, şiddetini artırarak devam etti.

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETRE

Kar yağışı ile birlikte kaldırımlar, ağaçlar ve otomobiller beyaza büründü, bazı kişiler şemsiyelerle gezdi. Kar kalınlığı şehir merkezinde 3, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreyi buldu.

Ardahan'a mevsimin ilk karı düştü

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Bazı kişiler kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını, bu yağışın özellikle besicileri zora sokacağını söyledi.

Ardahan'a mevsimin ilk karı düştü

Ardahan'a mevsimin ilk karı düştü

Ardahan'a mevsimin ilk karı düştü

Ardahan'a mevsimin ilk karı düştü

Ardahan'a mevsimin ilk karı düştü

Ardahan'a mevsimin ilk karı düştü

Ardahan'a mevsimin ilk karı düştü

Ardahan'a mevsimin ilk karı düştü

Ardahan'a mevsimin ilk karı düştü

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