Ardahan'a mevsimin ilk karı düştü

Kentte bir haftadır etkili olan yağmurlu hava, yerini bugün kar yağışına bıraktı. Kentte öğle saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı, şiddetini artırarak devam etti.

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETRE

Kar yağışı ile birlikte kaldırımlar, ağaçlar ve otomobiller beyaza büründü, bazı kişiler şemsiyelerle gezdi. Kar kalınlığı şehir merkezinde 3, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreyi buldu.

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Bazı kişiler kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını, bu yağışın özellikle besicileri zora sokacağını söyledi.

































