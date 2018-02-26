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Ardahan'da 79 kaçak yakalandı

Ardahan'da yol kenarına terk edilen Afganistan uyruklu 79 kaçak yakalandı. Yakalanan kaçaklar göç idaresine gönderildi.

İHA | 26.02.2018 - 19:15..
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Ardahan-Kars karayolunun Taşlıdere mevkinde bir grup yabancı uyruklunun yol kenarında beklediğini gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

KAMYONCU TAKİP EDİLDİĞİNİ ANLAYINCA KAÇTI

Olay yerine giden jandarma ekipleri Afganistan uyruklu 79 kaçağı yakaladı. İçlerinde kadınlarında olduğu toplam 79 kaçak hakkında Çamlıçatak Jandarma karakolunda yasal işlem başlatıldı.

Kaçakların bir kamyonla Ardahan’a getirildiği, ancak kamyoncunun takip edildiğini anlayınca kaçakları bırakarak kaçtığı öğrenildi.

Ardahan'da 79 kaçak yakalandı



Ardahan'da 79 kaçak yakalandı

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