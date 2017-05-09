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Ardahan’da bir arazide insan kemikleri bulundu

Ardahan merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Sulakyurt Köyü'nde hayvan otlatan vatandaşlar, toprak alan üzerinde insan kemikleri ile karşılaştı.

09.05.2017 - 13:28
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Durumun bildirilmesinin ardından, bölgeye giden Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri incelemelerde bulundu. Yetkililer, Kars Müze Müdürlüğünden uzman bulundu.

"MÜZE GÖREVLİLERİ İNCELEME YAPACAK"

Konu hakkında henüz bilgi vermenin erken olacağını belirten Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar şöyle dedi: "Bu konuda şimdilik açıklama yapmam doğru değil. Kars Müze Müdürlüğü'nde görevli uzmanlar gerekli incelemeyi yaptıktan sonra o zaman bilgi verebiliriz. Daha önceden bir yerleşim alanı olan bölgede kemiklerin nasıl ortaya çıktığı ise ilerleyen zamanlarda netlik kazanacak."

Ardahan kent merkezinde 25 Nisan'da yapılan inşaat kazısında da bir tabut bulundu, tabuttaki cesedin Rus generale ait olduğu iddia edildi.

Ardahan’da bir arazide insan kemikleri bulundu

Ardahan’da bir arazide insan kemikleri bulundu

Ardahan’da bir arazide insan kemikleri bulundu

Ardahan’da bir arazide insan kemikleri bulundu

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