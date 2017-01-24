Ardahan'da Cumhurbaşkanına hakaretten 5 kişi tutuklandı

Ardahan'da Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına hakaret ve terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen kişilere yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

İfadeleri alınan şüphelilerden 5'inin tutuklama, birinin adli kontrol talebiyle Ardahan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Yapılan sorgu işlemi neticesinde 5 şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli de adli kontrol altına alınmıştır." denildi. Açıklamada, 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.