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Ardahan'da Cumhurbaşkanına hakaretten 5 kişi tutuklandı

Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen 5 kişinin tutuklandığı bildirildi.

24.01.2017 - 15:59
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Ardahan'da Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına hakaret ve terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen kişilere yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

İfadeleri alınan şüphelilerden 5'inin tutuklama, birinin adli kontrol talebiyle Ardahan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Yapılan sorgu işlemi neticesinde 5 şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli de adli kontrol altına alınmıştır." denildi. Açıklamada, 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

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