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Ardahan'da düğünde gıda zehirlenmesi

Ardahan'da düğünde yedikleri yemekten zehirlenen aralarında gelin ile damadın da olduğu 143 kişi hastaneye kaldırıldı.

02.07.2017 - 04:43
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İl merkezine bağlı Değirmenköy'de gerçekleştirilen Mustafa ve Nurcan Ünal çiftinin düğün töreninde ikram edilen yemekten zehirlenerek Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan 143 kişiden tedavisi tamamlanalar taburcu edildi. Zehirlenenlerden bazıları ise hastanede müşahede altına alındı.

Ardahan'da düğünde gıda zehirlenmesi

Ardahan Devlet Hastanesinde görevli Dr. Mehmet Cağlar Özgür, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın gıda zehirlenmesinden kaynaklandığına dikkati çekerek, "Hastaneye müracaat edenlerin tamamına besin zehirlemesi teşhisi konuldu. Besin zehirlenmesinin tam olarak neden kaynaklandığı ilerleyen zamanda netleşecek." dedi.

GELİN NURCAN ÜNAL: YEMEKTEN ZEHİRLENDİK

Hastanede tedavisi tamamlanan ve eşi Nurcan Ünal ile taburcu edilen damat Mustafa Ünal, "Olan oldu, başımıza gelen geldi. Bu saatten sonra yapacak bir şey yok." ifadesini kullandı. Gelin Nurcan Ünal da düğünde yedikleri yemekten zehirlendiklerine işaret ederek "Yemekten zehirlendik. Ama şu an iyiyim çok şükür." diye konuştu.

Ardahan'da düğünde gıda zehirlenmesi

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı Medya ve İletişim Bürosundan yapılan yazılı açıklamada da olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Akşam üzeri düğünde zehirlenme vakası olmuştur. Hastane yetkililerinden alınan bilgilere göre hayati tehlikesi bulunan yok. Bütün yemek çeşitlerinden numune alınarak incelenmek üzere Tarım il müdürlüğüne gönderildi. Zehirlenme ile ilgili yemek malzemelerinin nereden temin edildiği araştırılıyor."

Ardahan'da düğünde gıda zehirlenmesi

TAVUK-PİLAV İKRAM EDİLDİ

İl merkezine bağlı Değirmenköy'de gerçekleştirilen Mustafa ve Nurcan Ünal çiftinin düğün törenine katılanlara tavuk, pilav, ayran ve tatlı ikram edilmişti.

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