Ardahan'da eğitime kar engeli

İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde sabah saatlerinde itibaren kar yağışının ulaşımı aksatmaya başladığını belirterek bu nedenle okulları tatil ettiklerini belirtti.

EĞİTİM PAZARTESİ BAŞLAYACAK

Ardahan merkez, Posof ve Hanak ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verildiğini aktaran Çerkezoğlu, "Ayrıca Çıldır ve Damal ilçemizde ise taşımalı ile ilgili okullar tatil." dedi.

Eğitime 11 Aralık Pazartesi günü yeniden başlanacak.