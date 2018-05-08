Ardahan'da FETÖ sanıklarına 7 yıl hapis cezası

Ardahan'da görülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında yargılanan sanıklara mahkemeden ceza yağdı. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Muhsin Temizel, İsrafil Aydın, Fatih Erdoğmuş, Ayhan Kılıç, Olgun Sarıkamış ve tutuksuz sanık Aysel Koyuncu ile avukatları katıldı.

BERAAT TALEP ETTİLER

Duruşmada son savunmaları ve sözleri sorulan sanıkların tamamı haklarındaki suçlamaları reddedip beraat talebinde bulundu.

Benzer savunmalar yapan sanık avukatları da müvekkillerinin beraat ile tahliyelerine karar verilmesini istedi.

6 YIL İLE 7 YIL ARASINDA DEĞİŞEN CEZALAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti "terör örgütü üyesi olma" suçundan yargılanan ve cezalarında çeşitli nedenlerle indirim yapılan sanıklardan Muhsin Temizel'i 7 yıl 9 ay 22 gün, Aysel Koyuncu ve Fatih Erdoğmuş'u 7 yıl 6 ay, Olgun Sarıkamış'ı 6 yıl 10 ay 15 gün, İsrafil Aydın ve Ayhan Kılıç'ı ise 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.