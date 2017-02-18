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Ardahan'da havaya atılan kaynar su dondu

Türkiye'nin en soğuk iller arasında bulunan Ardahan'da kaynar su havaya doğru fırlatılınca ortaya eşsiz güzellikle görüntüler ortaya çıktı.

18.02.2017 - 19:23
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Ağır kış koşullarının sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu hava yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürürken, aynı zamanda fotoğraf düşkünü bazı kişiler için ilginç kareleri yakalamalarına neden oldu.

Ardahan'da havaya atılan kaynar su dondu

HAVAYA FIRLATILAN KAYNAR SU DONDU

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derec olduğu de Ardahan'ın Göle İlçesi'ne bağlı Arpaşen Köyü'nde güneşin olmasına rağmen dondurucu havada ısıtılan su havaya fırlatıldı.

Ardahan'da havaya atılan kaynar su dondu

Yere düşmeden donan su zerreleri ortaya renkli, kartpostal gibi görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Ardahan'da havaya atılan kaynar su dondu

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