Ardahan'da havaya atılan kaynar su dondu

Ağır kış koşullarının sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu hava yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürürken, aynı zamanda fotoğraf düşkünü bazı kişiler için ilginç kareleri yakalamalarına neden oldu.

HAVAYA FIRLATILAN KAYNAR SU DONDU

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derec olduğu de Ardahan'ın Göle İlçesi'ne bağlı Arpaşen Köyü'nde güneşin olmasına rağmen dondurucu havada ısıtılan su havaya fırlatıldı.

Yere düşmeden donan su zerreleri ortaya renkli, kartpostal gibi görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.