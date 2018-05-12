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Ardahan'da kaza: 4 ölü, 22 yaralı

Ardahan'da Çıldır-Aktaş yolunun Mozaret mevkinde meydana gelen midibüs kazasında ilk belirlemelere 4 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Haber Merkezi | 12.05.2018 - 10:04..
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Iğdır'dan Gürcistan'a giden Ali Ekber Kumak'ın kullandığı 34 TT 0009 plakalı midibüs, Çıldır-Aktaş karayolu Mozaret Dağı mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile Barış Özüm, Nilgün ve Hatice Kıraç olay yerinde yaşamını yitirdi.

KAZADA YARALANANLAR

Midibüsteki Mehmet Fatih, Erol Altay, Neşe Sadıç, Taner Aldaş, Ayşe Nur Yıldız, Osman Özen, Emine Ebru Satır, Esra Aktürk, Serap Bozdağı, Kenan Unutmaz, Feyzullah Gürel, Zehra Betül Demir, Barış Uslu, Özlem Özen, Taner Bozdağ, Ali Uzun, Neslihan Sonem, Sedanur Yadigaroğlu, Çağla Öneç, İlknur Selin Türk, Cüneyt Boyat ve Nazıl Ağan yaralandı.

Ardahan'da kaza: 4 ölü, 22 yaralı

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, AFAD, sağlık ve jandarma görevlilerince çıkartılarak ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 5'inin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Cesetler, Çıldır Sağlık Merkezi morguna gönderildi. Midibüs, jandarma ekiplerince olay yerinden kaldırıldı.

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