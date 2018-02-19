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Ardahan'da mahsur kalan 86 kişi kurtarıldı

Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Edegül-Çeğili köylerinde mahsur kalan 86 kişi kurtarıldı.

AA | 19.02.2018 - 01:25..
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Ardahan'da mahsur kalan 86 kişi kurtarıldı

Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 86 kişi yolda mahsur kaldı. Görüş mesafesinin sıfıra indiği bölgede İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu mahsur kalanlar kurtarıldı.

Ardahan'da mahsur kalan 86 kişi kurtarıldı

GÖRÜŞ MESAFESİ SIFIRA İNDİ

Etkili kar ve tipi nedeniyle araçların mahsur kaldığı bilgisini alan Ardahan İl Özel İdaresi ekipleri, Edegül-Çeğili köylerinde mahsur kalan araçlara ulaşmak için çalışma başlattı.

Ekipler, görüş mesafesinin sıfıra indiği bölgeye yol temizleme ve açma çalışmaları sonucu ulaşabildi. Bölgede mahsur kalan 39 araçtaki 86 kişi kurtarılarak köylerine ulaştırıldı.

Ardahan'da mahsur kalan 86 kişi kurtarıldı

"DEVLETİMİZ SAĞOLSUN"

Merkeze bağlı Edegül-Çeğilli köy yolunda mahsur kalan Çeğilli Köyü muhtarı Seçkin Baltacı, tipi nedeniyle köyüne gidemediğini belirterek, "Kar ve tipi, burası Ardahan. Devletimiz sağ olsun. Arar aramaz geldiler. Özel idaresi ekipleri bizi yolda bırakmadı. Şimdi köyümüze vardık." dedi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada ise, kar ve tipinin bölge genelinde hala etkisini sürdürdüğü, zorunlu olmayanların yola çıkmaması gerektiği bildirildi.

Ardahan'da mahsur kalan 86 kişi kurtarıldı


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