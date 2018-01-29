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Ardahan'da Mehmetçik'e destek konvoyu

Eksi 18 derecenin görüldüğü Ardahan'da, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdüren Mehmetçik'e destek konvoyu yapıldı.

İHA | 29.01.2018 - 01:17..
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Ardahan Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek için STK’ların desteğiyle gösteri düzenlendi.

Araçlarını Türk bayrakları ile süsleyen yaklaşık 240 sürücü, eksi 18 derece soğuk havaya rağmen Tarihi Halilefendi Köprüsü’nde toplandı. Aralarında üniversite dolmuşları ve midibüslerin de bulunduğu araçlar, çalınan "Ölürüm Türkiyem" şarkısı ve kornalar eşliğinde şehrin işlek cadde ve ana yollarında tur attı.

Ardahan'da Mehmetçik'e destek konvoyu

"MEHMETÇİĞİMİZİN YANINDAYIZ"

Dev Türk bayrağı asan gençler, ’’Biz Ardahanlılar olarak Afrin Harekatı’na destek amaçlı konvoy düzenledik. Bizler hepimiz birer Mehmetçiğiz ve Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız. Bu vatana canımız kurban olsun’’ ifadelerini kullandı.

Ardahan'da Mehmetçik'e destek konvoyu


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