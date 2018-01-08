Kar yağışı sonrası etkili olan soğuk hava Ardahan’da hayatı adeta esir aldı. Kentte etkili olan soğuk havadan dolayı vatandaşların kaş ve kirpikleri dondu. Sisin de etkili olduğu kentte yaşayanlar, akşam saatlerde dışarı sadece ihtiyaçlarını gidermek için çıkabiliyor.





HERŞEY DONUYOR

Soğukla mücadele eden vatandaşlar, "Ocak ayının gelmesiyle birlikte kış sert geçiyor. Araçlar soğuk nedeniyle donuyor. Sabahın erken saatlerinde kalkıyoruz ve donan araçlarımızı çalıştırıyoruz. Akşam saatlerinde ise dondurucu soğuklar ve sisin de etkisiyle kapılarımız, camlarımız tamamen donmuş vaziyette. Ardahan’da hayat şartları zor ama her şeye rağmen yaşamaya devam ediyoruz."

Ardahan'da sıcaklık eksi 20'yi gördü ViDEO







Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da 18, Göle’de 20, Hanak’ta 15, Çıldır’da 18, Posof’ta 8 ve Damal’da 13 derece olarak kaydedildi.



