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Ardahan'dan 20 üniversite öğrencisi PKK'dan alındı

Ardahan'da yapılan PKK operasyonunda,YDG-H üyesi olan 20 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

DHA | 11.04.2018 - 22:33..
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PKK'nın gençlik yapılanmalarının üzerine gitmeye devam eden Emniyet görevlileri, Ardahan'daki YDG-H militanlarına operasyon düzenledi.

SORGUYA ALINDILAR

Bölücü terör örgütünün gençlik yapılanması faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı.

Kent merkezinde eş zamanlı yapılan operasyonda, YDG-H'ye üye oldukları iddiasıyla Ardahan Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde okuyan 20 öğrenci gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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