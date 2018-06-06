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Ardahanlı kodcu çocuklar, Çin'de Türkiye'yi temsil edecek

İstanbul'da, 19-20 Mayıs'taki robotik yarışması 2018 MakeX Türkiye Şampiyonası'nda, takım halinde birinci olan Ardahanlı öğrenciler, dünya birinciliğini hedefliyor.

AA | 06.06.2018 - 06:45..
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Mavi Gezegen adı taşıyan ve 6. sınıf öğrencilerinden oluşan dört kişilik ekip, aralık ayında Çin'de birçok ülkenin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil edecek.

Ardahan'da "Kodla Üret Ardahan" projesi kapsamında, Merkez 23 Şubat İlkokulu'nda oluşturulan kodlama ve robotik atölyesinde eğitim gören ve ilk kez katıldıkları Türkiye Şampiyonası'ndan birincilikle dönen öğrenciler Nuri Katar, Asım Efe Gürel, Hayriye Tuana Açıkyıldız ve Ayşenur Uslu, Çin'deki yarışmanın hazırlıklarına başladı.

Ardahanlı kodcu çocuklar, Çin'de Türkiye'yi temsil edecek

ARDAHAN'IN GURURU OLDULAR

Öğrenciler gösterdikleri başarıyla başta Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez olmak üzere, tüm Ardahanlıların takdirini toplarken Vali Bilmez, öğrencileri çeyrek altın ile ödüllendirdi ve Ardahanlı Esnaf Kadim Yılmaz da öğrencilere iftar verdi.

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, Ardahan'a birincilikle dönen öğrencilerin kendilerini son derece mutlu ettiğini belirterek, "Öğrencilerimize güveniyoruz. Daha büyük başarılar sağlayacaklarına inancımız tamdır. Bize düşen, onlara destek vermek ve onları motive etmektir." dedi.

"DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUZ"

Öğrencilerden Hayriye Tuana Açıkyıldız da Çin'e gitmek için şimdiden hazırlık yaptıklarını söyledi.

Amaçlarının Türkiye'yi, dünya ülkeleri arasında en iyi şekilde temsil etmek olduğunu dile getiren Açıkyıldız, "Açıkçası ben İstanbul'daki yarışmada birinci olmayı bekliyordum. Zor şartlarda bu kadar sıkı bir şekilde çalıştık. Çalışmanın sonucunu aldık. Kendi grubum olarak kazanacağımızı düşünüyordum. Bundan sonra dünya birinciliği için daha çok çalışacağız. Dünya şampiyonu olup Türkiye'yi gururlandırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Ardahanlı kodcu çocuklar, Çin'de Türkiye'yi temsil edecek

PAZAR HARİÇ, GÜNDE 3 SAAT ÇALIŞIYORLAR

Birinci olmak istediklerini belirten Nuri Katar da "Allah nasip ederse Çin'de de birinci oluruz. Türkiye'yi bu alanlarda birinci yapmayı çok istiyoruz." dedi.

Ayşenur Uslu ise İstanbul'da birinci olmayı beklemediğini, ancak birinciliğin kendilerine güven verdiğini ifade ederek, "Burada birinci olduğumuza göre, Çin'de de aynı başarıyı göstereceğimize inanıyorum. Şimdilik sadece Çin'de birinci olmaya yönelik çalışıyoruz. Oraya odaklandık." diye konuştu.

Asım Efe Gürel de Çin'e gelecek olan grupları büyük rakip olarak gördüklerini, ancak birinci olmak için çok çalışacaklarını söyledi.

Öğrenciler pazar günü hariç her gün yaklaşık 3 saat çalışıyor.

Ardahanlı kodcu çocuklar, Çin'de Türkiye'yi temsil edecek

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