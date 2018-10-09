taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.10795
Euro
7.02005
Altın
1188.45
Borsa
96731.76
Gram Altın
233.327

Ailesiyle otururken maganda kurşunu isabet etti

Şanlıurfa’da nereden geldiği belli olmayan kurşunla yaralanan 10 yaşındaki Arda’nın vücudundaki 20 milimetrelik serseri kurşun, ameliyatla alındı.

İHA | 09.10.2018 - 15:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Haliliye ilçesinde bulunan GAP SUKAY Sosyal Tesisleri’nde önceki gün, ailesiyle otururken henüz kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu 10 yaşındaki Arda Şeyhalıgil yaralandı.

Yaralanan çocuğun doktor babası ilk müdahaleyi yaptıktan sonra aracıyla hastaneye kaldırdı.

Ailesiyle otururken maganda kurşunu isabet etti

OPERASYON 1 BUÇUK SAAT SÜRDÜ

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Başhekim Yardımcısı Yar. Doç. Doktor Erman Dörterler tarafından ameliyata alınan Arda’nın gövdesindeki kurşun, 1,5 saat süren başarılı operasyonla çıkarıldı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Altay, Başhekim Yardımcısı Yar. Doç. Doktor Erman Dörterler ile birlikte ameliyat sonrası Arda’yı tedavi gördüğü serviste ziyaret ederek, aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ailesiyle otururken maganda kurşunu isabet etti

Ameliyat sonrası Arda’nın gövdesinden çıkarılan yaklaşık 20 milimetrelik kurşun polise teslim edildi. Anne İlkay Şeyhanlıgil, “Anne canım acıyor.” diyen çocuğunun başından bir an bile ayrılmayarak, sorumluların yakalanıp, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

"TALİHSİZ BİR OLAY"

Ameliyat sonrası açıklama yapan Harran Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Altay, “Geçmiş olsun diyorum. Gerçekten hastamız için, şehrimiz için çok talihsiz bir olay yaşadık. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi olarak hastamızı hassas bir şekilde karşıladık. Bu arada çocuk cerrahisinin değerli hocalarına teşekkür ediyorum. Erman hocama hasta ile çok yakından ilgilendi. Biz hastamızı aldıktan sonra ilk etapta hemen değerlendirmelerimizi yaptık. Bir takip sürecinden sonra da 8 saat içerisinde ameliyatı alarak başarılı bir şekilde çıkardık. İnşallah bundan sonra bu tür olaylar şehrimizde bir daha yaşanmaz. Öylesine masum bir evladımızın bu şekilde bir yaralamasından dolayı son derece üzüntü duymakla beraber, ameliyatın da başarılı geçmesinden son derece memnunuz. Tekrar geçmiş olsun.” dedi.

Ailesiyle otururken maganda kurşunu isabet etti

"CİDDİ ORGANLARA ÇOK YAKIN YERDEYDİ"

Ameliyatı gerçekleştiren Başhekim Yardımcısı Yar. Doç. Doktor Erman Dörterler ise “Zorlu bir ameliyat geçirdik. Çok şükür başarılı bir şekilde atlattık. Bu yıl içerisinde serseri kurşunlarla yaralanmalarda 3’ncü vakayı ameliyata aldım. Maalesef bu tür olaylarla sık sık karşılaşıyoruz. İnşallah bundan sonra bu son olur. Kurşun lokasyon itibarıyla ana damarlara ve ciddi organlara çok yakın yerdeydi. Ameliyat riskli olmasına rağmen çok şükür başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. İnşallah durum böyle giderse birkaç gün içerisinde hastamızı taburcu edeceğiz.” diye konuştu.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, şüpheli kişi ve tabancanın bulunması için çalışmasını sürdürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeliklerine atamalar

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeliklerine atamalar

120
Bakan Albayrak hal yasasını açıkladı

Bakan Albayrak hal yasasını açıkladı

272
Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü

80
Boyu uzun diye evden kovulan kız hastanede kalıyor

Boyu uzun diye evden kovulan kız hastanede kalıyor

133
Hükümetin enflasyonu düşürecek 7 maddelik planı

Hükümetin enflasyonu düşürecek 7 maddelik planı

104
FETÖ'cüler ByLock'u izdivaç programı olarak kullandı

FETÖ'cüler ByLock'u izdivaç programı olarak kullandı

72
Cemal Kaşıkçı cinayetinde Mossad izi

Cemal Kaşıkçı cinayetinde Mossad izi

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM