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Aref: Kısmi felç olabilirim

Kobra cinsi yılan tarafından ısırılmasının ardından tedaviye alınan fakat Türkiye'de panzehir olmadığı için Mısır'a götürülen sihirbaz Aref, "Ayaklarımı hareket ettiremiyorum" dedi.

DHA | 17.07.2018 - 16:27..
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Kobra yılanı tarafından ısırılmasının ardından götürüldüğü Mısır Kahire'de tedavisi devam eden Aref Ghafouri, Demirören Haber Ajansı'na sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

"YÜRÜMEKTE SIKINTI ÇEKEBİLECEĞİMİ SÖYLÜYORLAR"

Aref Ghafouri, "Şu ana kadar 8 tüp panzehir yaptılar ve ilk test yapıldı. Ayaklarımı hareket ettiremiyorum. Kısmi felç olabilir diyorlar. Yürümekte sıkıntı çekebileceğimi söylüyorlar. Zamanla düzelebilir diyorlar. Gelmeseydin çok kötü olabilirdin diyorlar. Bu ilaçtan Arabistan ve Fransa'da yokmuş, sadece Mısır'da varmış. Allah'tan buraya gelmişim, yoksa 24 saati geçirince sinir krizleri ve kalp krizi riski olabileceğini söylediler" dedi.

Aref: Kısmi felç olabilirim

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