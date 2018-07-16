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Aref'i kobra yılanı ısırdı, panzehir aranıyor

Yılan sokması nedeniyle hastaneye kaldırılan İran asıllı Türk vatandaşı sihirbaz Aref Ghafouri'nin doktorları, 'Panzehir bugün verilmezse hayatını kaybedebilir.' dedi.

DHA | 16.07.2018 - 10:02..
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Acun Ilıcalı'nın programlarında yaptığı illüzyon gösterileriyle Türkiye'nin yakından tanıdığı İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, bir süredir Antalya'daki beş yıldızlı otellerde gösteri yapıyordu.

Aref'i kobra yılanı ısırdı, panzehir aranıyor

EL BİLEĞİNDEN ISIRDI

Dün öğle saatlerinde gösterisi için hazırlık yapan Aref Ghafouri'yi 'kobra' cinsi yılanı, sağ el bileğinin üstünden ısırdı. Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehirin bütün vücuduna yayılmasını önleyen ünlü sihirbaz Aref, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

PANZEHİR TÜRKİYE'DE BULUNMUYOR

Yılan ısırma ünitesinde ilk müdahalesi gerçekleştirilan Aref Ghafouri için seferber olundu. Yapılan gözlem ve tahlillerde yılanın ısırdığı yerde kısmi komplikasyon tespit edilirken, kobra yılanı panzehirinin Türkiye'de olmadığı söylendi.

Antalya Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür de hastaneye gelerek sağlık durumu hakkında bilgi aldıktan sonra bakanlık yetkilileriyle görüşerek dünyada sadece Mısır ve Fransa'da bulunan panzehirin getirtilmesi için girişim başlattı. En yakın ihtimal olarak Mısır görülürken, bakanlığın getirteceği panzehirin Antalya'ya ulaşması süresinin 24 saati aşabileceğini gözönünde bulunduran Aref Ghafouri, tedavi için Mısır'a götürülmesini talep etti.

Aref'i kobra yılanı ısırdı, panzehir aranıyor

KAHİRE BÜYÜK ELÇİLİĞİ DE HAREKETE GEÇTİ

Bu arada her ihtimale karşı yoğun bakım ünitesine alınan Aref'in yakınları gece boyunca özel ambulans uçak aradı. Sabaha karşı İstanbul'da bulunan ambulans uçak Antalya'ya geldi.

Ancak Mısır'ın Türk vatandaşlarına vize uygulaması nedeniyle havalimanında bekletilen ambulans uçak vize alınamadığı için hareket edemedi. Dışişleri Bakanlığı'nın tüm girişimlerine rağmen Mısır makamlarından vize almak mümkün olmadı. Bu arada Kahire Büyükelçiliği de Aref için harekete geçti.

Aref'i kobra yılanı ısırdı, panzehir aranıyor

"ŞU AN DURUMUNDA SORUN YOK"

Aref Ghafouri'nin sağlık durumu hakkında bilgi veren asistanı Yana Vinter, şunları söyledi: "Hastaneye geldik tedbir amaçlı. Ama sonra Türkiye'de kobra yılanı panzehiri bulunmadığını öğrendik. Şu an bekliyoruz panzehiri bulmak için. Farklı girişimlerde bulunduk, sağ olsun arkadaşlar yardımcı oluyor. Şu an durumunda sorun yok, normal, inşallah daha da iyi olacak panzehiri bulunduğu zaman."

Aref'i kobra yılanı ısırdı, panzehir aranıyor

GÖSTERİLERDE KULLANIYORDU

Panzehirin Mısır'da bulunduğunu, Mısır'la irtibat halinde olduklarını kaydeden Yana Vinter, şunları söyledi: "Uçakla Mısır'a gönderilmesini bekliyoruz. Panzehirin Türkiye'ye getirilmesini araştırdık. Fakat uzun zaman aldığı için ne yapabiliriz diye düşündük, biz gitmeye karar verdik. Şu an aynı zamanda vize problemlerinin de çözülmesini bekliyoruz. Kobra kendi yılanı. Kobra ile ne kadar süredir çalıştığını bilmiyorum. Aref'in yaklaşık iki senedir gösterilerinde asistanlığını yapıyorum. Yılanın ısırdığı an yanında değildim ancak gösteri sırasında olmadığını zannediyorum, fakat onu net bilmiyorum. Kendisi ile görüşebiliyorum, durumu şu anda stabil."

Aref'i kobra yılanı ısırdı, panzehir aranıyor

Aref'in kobrayı ne zamandan beri beslediğini bilmediğini söyleyen Yana Vinter, "Yılanla küçük bir gösterisi oluyor. Fazla bir şey yaptırmıyordu. Kutudan çıkartıyordu, geri koyuyordu. O kadar, kobranın başka bir işlevi yoktu. Zorlayacak ya da hayvanı uğraştıracak bir durum yoktu. Hayvanın gayet güzel yaşadığını biliyorum. Sadece görünmesi açısından kollanıyordu. 30 saniye ile 1 dakika arasında bir gösteri yapıyordu." diye konuştu.

Diğer yandan Aref Ghafouri gösteride kullandığı kobra yılanıyla 3 yıl önce çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "Ölümle hiç bu kadar yakın olmadım." notuyla dün gece paylaştı.

Aref'i kobra yılanı ısırdı, panzehir aranıyor

BUGÜN KRİTİK GÜN

Uzmanlar, bugün içerisinde panzehir iğnesi yapılmazsa Aref'in zehirleneceği ve hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

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