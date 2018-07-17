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Kobranın ısırdığı Aref'in tedavisi Mısır'da devam ediyor

Kobra cinsi yılan tarafından ısırılmasının ardından tedaviye alınan fakat Türkiye'de panzehir olmadığı için Mısır'a götürülen sihirbaz Aref'e, 24 tüp panzehir verileceği öğrenildi.

DHA | 17.07.2018 - 12:00..
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Antalya'da, 15 Temmuz günü sihirbazlık gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılan tarafından ısırılan, Türkiye'de serumu olmadığı için özel uçakla Mısır'a götürülen Aref Ghafouri'nin tedavisine başkent Kahire'deki Kahire Üniversitesi'ne bağlı Qasr El Eyni Hospital'da başlanıldı.

Dün saat 16.30'da hastaneye götürülen Aref'e, Antalya'dan giden sağlık ekibinin yanı sıra Mısırlı sağlık ekipleri müdahale etti.

Aref'ten yılan ve olayın oluş şekli hakkında bilgi alan doktorlar, daha sonra müdahaleye başladı.

Kobranın ısırdığı Aref'in tedavisi Mısır'da devam ediyor

24 TÜP YILAN SERUMU VERİLECEK

Yılanın ısırdığı sağ kolunda his kaybı yaşayan Aref'e tedavisi boyunca 24 tüp yılan serumu verileceği kaydedildi.

Doktorlar, kobra ısırması tedavisinde normalde 15 tüp serumun yeterli olduğunu, ancak illüzyonistin vücudundaki zehir miktarının fazla olması nedeniyle verecekleri doz sayısını artırdıklarını açıkladı.

Kobranın ısırdığı Aref'in tedavisi Mısır'da devam ediyor

Kobranın ısırdığı Aref'in tedavisi Mısır'da devam ediyor


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