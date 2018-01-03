Arhavi'ye 54 MOBESE kamerası

İlk etapta 16 adet kurulan kamera sisteminin yeterli olmadığı anlaşılınca kamera sayılarında arttırma yapıldı. İlçede 16 olan kamera sayısı 54’e çıkartılmak için çalışma başlatıldı. İlçe merkezinin giriş ve çıkışları, ana caddeler, kavşak noktalar esas alınarak yüklenici firma tarafından bu bölgelerde MOBESE kamera sistemi yapımına başlandı.

ASAYİŞ VE GÜVENLİĞİ ARTIRACAK

Şehrin asayişi ve güvenliği için elzem olan bu çalışmayla özellikle hırsızlık, taşkınlık ve asayiş bakımından emniyet güçlerine önemli katkı sunması hedefleniyor. Arhavi Belediyesi tarafından söz konusu kamera çalışmasının kısa sürede tamamlanacağı ifade edildi.