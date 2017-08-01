Arı saldırısı uçağa rötar yaptırdı

Haydarabat’tan kalkarak Hindistan’ın Pune şehrine inecek olan 65 yolculu uçağın bir arı sürüsünün saldırısına uğraması sebebiyle bir saat rötar yaptığı duyuruldu.

‘Birlikten kuvvet doğar’ atasözünü doğrularcasına uçağın kalkışını engelleyen arı sürüsü ancak bir saat sonra dağılarak uçağın yola çıkmasına izin verdi.

UÇAĞIN ETRAFINI SARDILAR

Yolculardan birinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde arı sürüsünün uçağın yakıt tankı etrafında kümelendiği görülüyor. Havaalanı yetkilileri arı sürüsünün uçağın etrafını sardığını sardığı haberini aldığında uçağın kalkışını erteleyerek yolcuların güvenliğini garanti altına aldı.

FARKEDİNCE ÖNLEM ALINDI

Air India havayoları şirketinin sözcüsü Dhanajay Kumar, "Güvenlik her zaman önceliğimiz. Bu nedenle pilot durumu yetkililere bildirerek gerekli önlemi aldı." dedi.