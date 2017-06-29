Arı soktu, hastaneye giderken kalpten öldü

Balıkesir'in 2'nci Gündoğan Mahallesi'nde yaşayan Bağkur'dan emekli Recep Keskin, Ramazan Bayramı için memleketi Kepsut'un Mestanlar Mahallesi'ne gitti.
Bayramın 3'üncü günü mahalle yakınındaki tarladaki sebzeleri sulayan Keskin, işini bitirdikten sonra evine geldi.
Bahçede oynayan torunlarıyla zaman geçirdiği sırada Keskin'in kulağının arkasından arı soktu.
ALERJİSİ VARDI
Arı sokmasına karşı alerjisi olduğunu söyleyen Recep Keskin, astsubay olan oğlu Yusuf Keskin'den kendisini hastaneye götürmesini istedi.
HASTANEYE GİDERKEN ÖLDÜ
Yusuf Keskin, babasını otomobiliyle il merkezindeki devlet hastanesine götürürken, yolda kalp krizi geçiren Recep Keskin yaşamını yitirdi.
Recep Keskin'in 2009 yılında anjiyo olduğu belirtildi. Recep Keskin'in cenazesi dün 2'nci Gündoğan Mahallesi'ndeki Hacı Hüseyin Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.