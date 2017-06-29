taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.618
USD
3,5040
EURO
4,0017
ALTIN
141,09
PETR
47,5000

Arı soktu, hastaneye giderken kalpten öldü

Balıkesir'de arının soktuğu 65 yaşındaki Recep Keskin, hastaneye kaldırılırken yolda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

29.06.2017 - 14:10
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

ARI

Balıkesir'in 2'nci Gündoğan Mahallesi'nde yaşayan Bağkur'dan emekli Recep Keskin, Ramazan Bayramı için memleketi Kepsut'un Mestanlar Mahallesi'ne gitti.

Bayramın 3'üncü günü mahalle yakınındaki tarladaki sebzeleri sulayan Keskin, işini bitirdikten sonra evine geldi.

Bahçede oynayan torunlarıyla zaman geçirdiği  sırada Keskin'in kulağının arkasından arı soktu.

ALERJİSİ VARDI

Arı sokmasına karşı alerjisi olduğunu söyleyen Recep Keskin, astsubay olan oğlu Yusuf Keskin'den kendisini hastaneye götürmesini istedi.

HASTANEYE GİDERKEN ÖLDÜ

Yusuf Keskin, babasını otomobiliyle il merkezindeki devlet hastanesine götürürken, yolda kalp krizi geçiren Recep Keskin yaşamını yitirdi.

Recep Keskin'in 2009 yılında anjiyo olduğu belirtildi. Recep Keskin'in cenazesi dün 2'nci Gündoğan Mahallesi'ndeki Hacı Hüseyin Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İlginizi Çekebilir
TEM'de zincirleme kaza
TEM'de zincirleme kaza meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Konya'da çatıdan düşen hırsız ağır yaralandı
Ağır yaralanan şüphelinin anten kablosu yardımıyla kaçmak isterken düştüğü belirlendi.
Kilis'te amca yeğen kavgası cinayetle bitti
50 yaşındaki A.G.'nin öldürülmesinden sonra harekete geçen polis ekipleri, B.G. ve M.G.'yi gözaltına aldı.
İstanbul'daki kiralık katil cinayetinde karar çıktı
Tolga Göral'ın öldürülmesiyle ilgili hakim karşısına çıkarılan 3 kişi, müebbet ve 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
En çok Suriyeli bulunduran 10 il

En çok Suriyeli bulunduran 10 il

273
Menajeri Emre Mor'u Türkiye'ye pazarlamaya çalışıyor

Menajeri Emre Mor'u Türkiye'ye pazarlamaya çalışıyor

48
Fikret Orman'la Şenol Güneş'in arası bozuldu

Fikret Orman'la Şenol Güneş'in arası bozuldu

45
Reçber çifti Mikonos Adası'nda

Reçber çifti Mikonos Adası'nda

95
Papa'nın üst düzey danışmanı cinsel tacizle suçlanıyor

Papa'nın üst düzey danışmanı cinsel tacizle suçlanıyor

126
Rusya'dan ABD'ye Esad uyarısı: Karşılık veririz

Rusya'dan ABD'ye Esad uyarısı: Karşılık veririz

63
Meral Akşener'e parti desteği Halk TV'den geldi

Meral Akşener'e parti desteği Halk TV'den geldi

316
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM