Ariana Grande Manchester'da yeniden konser verecek

Isparta'da gül, işlenmesi sonucu sağladığı ekonomik gelirin yanında özellikle hasat döneminde kente binlerce turisti de çekiyor.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fikret Orman'ın Euroleague hakkındaki açıklamalarını sert bir dille eleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan torununa mezuniyet belgesini verdi

Basına kapalı gerçekleştirilen tören ve iftara Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı.