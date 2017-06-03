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Ariana Grande Manchester'da yeniden konser verecek

Manchester'da Ariana Grande konseri sonrasında meydana gelen patlamanın ardından kurban yakınlarına bir konser daha verilecek.

03.06.2017 - 12:03
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Geçtiğimiz hafta konseri terör saldırısına hedef olan ABD’li şarkıcı Ariana Grande Manchester’e geri dönüyor.

Ariana Grande Manchester'da yeniden konser verecek

BAŞKA ŞARKICILAR DA EŞLİK EDECEK

Kurban yakınlarının yararına düzenlenecek konserde Grande’ye Katy Perry, Justin Bieber, Miley Cyrus ve Coldplay eşlik edecek.

Ariana Grande Manchester'da yeniden konser verecek

KONSER 4 HAZİRAN'DA

Yıldız isimler 4 Haziran Pazar günü Manchester Old Trafford Kriket Sahasında sahneye çıkacak. 22 Mayıs Pazartesi, Ariana Grande Konseri’nin bitiminde düzenlenen intihar eyleminde 22 kişi yaşamını yitirmiş, yüzden fazla kişi de yaralanmıştı.

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