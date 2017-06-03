Ariana Grande Manchester'da yeniden konser verecek

Geçtiğimiz hafta konseri terör saldırısına hedef olan ABD’li şarkıcı Ariana Grande Manchester’e geri dönüyor.
BAŞKA ŞARKICILAR DA EŞLİK EDECEK
Kurban yakınlarının yararına düzenlenecek konserde Grande’ye Katy Perry, Justin Bieber, Miley Cyrus ve Coldplay eşlik edecek.
KONSER 4 HAZİRAN'DA
Yıldız isimler 4 Haziran Pazar günü Manchester Old Trafford Kriket Sahasında sahneye çıkacak. 22 Mayıs Pazartesi, Ariana Grande Konseri’nin bitiminde düzenlenen intihar eyleminde 22 kişi yaşamını yitirmiş, yüzden fazla kişi de yaralanmıştı.