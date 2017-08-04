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Arıcı kadınlara destek önceliği

Muş'ta kırsal kalkınma projesi kapsamında arıcılık yapanlara hibe yardımında bulunulurken, kadın arıcılara öncelik verildi.

04.08.2017 - 11:01
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) son 4 yılda 21 arıcılık projesine destek alındığını söyleyen Muş Arıcılar Birlik Başkanı Aydın Bağlam, son yıllarda kentte yerli arıcılığın geliştiğini ve arıcı sayısında önemli artış olduğunu bildirdi.

Arıcı kadınlara destek önceliği

KADIN GİRİŞİMCİYE 60 BİN LİRA HİBE

Arıcılık yapanlara proje destekli olarak 480 kovan, güneş enerji sistemi, sırt teknesi, arıcı barınağının verildiğini belirten Aydın Bağlam, kadın girişimcilere maliyeti 96 bin lira olan arıcılık malzemesinin 60 bin lirasını hibe olarak destek verdiklerini söyledi.

Arıcı kadınlara destek önceliği

Kadın arıcılardan Derecik köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Sevgül Bozkurt, "Köyümüz dağlık ve ormanlık alanda. Bu yüzden arıcılık yapan çok. Devlet hibe desteği ile bu yıl arıcılığa başlayacağım. Kadınların evde oturma yerine iş hayatına atılmaları gerekiyor" diye konuştu.

Arıcı kadınlara destek önceliği


Arıcı kadınlara destek önceliği

Arıcı kadınlara destek önceliği

Arıcı kadınlara destek önceliği

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