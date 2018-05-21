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Arıcılar desteklemeden memnun değil

Arıcılara devlet tarafından destek olarak verilen kovan başına 10 lira ödeme kararı, yetersiz olduğu gerekçesiyle tepkilere neden oldu.

İHA | 21.05.2018 - 09:12..
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Bakanlar Kurulu Kararı ve Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama tebliği kapsamında Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, yetiştirici ve üretici örgütüne üye, en az 30 arılı kovanı olan arıcılara destekleme olarak bu yıl da kovan başına 10 lira ödeme yapılacağını öğrenince şaşırdıklarını belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, arıcının sorunu ile ilgilenmediğini iddia eden Merkez Birliği’ne da tepki gösterdi.

"TİCARET YAPACAĞINA ARICILARIN SORUNLARIYLA İLGİLENSİNLER"

Türkiye’deki yaklaşık 80 bin arıcının sorunlarını çözme vaadiyle iş başına gelen Türkiye Arıcılar Birliği (TAB) yönetiminin kendi derdine düşüp ticarete başladığını belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği başkanı Ayhan Özdemir, "Maalesef TAB yönetimi arıcının yaşadığı bu sorunları görmezden geliyor. Çünkü şu anda Genç Çiftçi Projesi adı altında ticaret yapma dertleri olduğundan dolayı sahadaki arcının sorunlardan habersiz kaldılar. Öncelikle Merkez Birliğinden bu desteklemelerin günün şartlarına uygun hale getirilmesi yönünde çalışma yapmalarını bekliyoruz. Yıllardır beklenilen mazot, arı yemi ve varro mücadelesi için destek bekliyoruz" diyerek "Merkez Birliği asli görevini yapsın" ifadelerini kullandı.

"KOVAN BAŞINA DESTEKLEME 30 LİRADAN AZ OLMAMALI"

Şu anda arıcının bal parasının nakliye parasına karşılamadığını belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, "Arıcılar olarak ne çiftçi olabildik ne de üretici. Türkiye’de bugün kovan başı desteklemeler 30-35 TL’nin altına düşmemeli" diye konuştu.

Desteklemeden yararlanmak isteyen arı yetiştiricilerinin, AKS’de güncelleme işlemlerini yaptırdıktan sonra üyesi olduğu birliğe 20 Temmuz 2018 tarihine kadar dilekçe ile şahsen müracaat etmesi istendi. Aydın’da yaklaşık 2 bin arıcıya ait 376 bin kovan varlığı olduğu belirtildi.

Arıcılar desteklemeden memnun değil

Arıcılar desteklemeden memnun değil

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