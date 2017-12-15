Arif Sağ: Ben sevilecek bir insanım

Dün akşam saatlerinde İstanbul Avcılar Belediyesi Konservatuarı'ndan sonra Barış Manço Kültür Merkezi'ne giderek 1001 Çiçek Kadın Korosu'nun mini konserini Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ile izleyen Arif Sağ, uzun süreden bu yana sağlıklı yürüyemediğini, hatta salondaki basamakları iki kez tek başına çıkabilmesinin bile mümkün olmadığını anlattı.

"KÜBA'DA İNSANLAR HUZURLU"

Sağ, tedavi süreci ve Küba izlenimlerini şöyle anlattı: "Doktorum 'Küba'da bir ilaç varmış, oradaki tedaviyi görmeni öneririm' dedi. Dışarıdan birilerini anlatsa kesinlikle gitmezdim. Ben bilime inanırım. Bilim Küba'daki ilacı kabul ettiği için kabul ettim. Gittim. Orada müthiş bir insani disiplin ile karşılaştım. Yüzü asık, üzgün bir adam görmedim. Böyle bir şey yok. Herkes keyifli. Sokakta şarkı söyleyerek yürüyorlar. İlacın şişesi orada 100 dolar ise, burada 2700. O ilaçlar, kendi halkına bedava. Hastanedeki tüm tedavi bedava. Kanser oranı sıfır gibi duruyor. İnsanlar huzurlu. Ekmek, yiyecek, her şey ev, hastane, okuma, bedava. Bir insanın yaşamı için ne varsa hepsi bedava. Devlet bir de olur ya, lazım olur diye 30 lira da veriyor."

Arif Sağ, Küba'da dil altına damlatılan bir damla tedavisi uygulandığını, bunu Türkiye'de sürdüreceğini ifade ederken, "Bir insan gözlüğü, şeker hastası insülini nasıl sürekli kullanmak zorunda ise, bu ilacı da öyle kullanacaksın. Ha gözlük takmışsın ha bu damlayı kullanacaksın. Buradaki doktorum da aynı şeyi söyledi. Küba'ya gidişim hayatımı disipline etti. Saat 07.00'de kahvaltı, öğle, akşam yemeği yemek zorundasın. Böyle bir durumun içine soktu. Ben 1-2 haftada diş fırçalayan adamdım. Şimdi dil altı damlası için her yemekten sonra dişlerini fırçalamak zorundasın." dedi.

"KÜBA'DAKİ 7 TÜRK'TEN 3'Ü BİZİZ"

Sık sık espri yapan Arif Sağ, onuruna yemek veren Küba Büyükelçisi'nin "Burada Sadece 7 Türk yaşıyor. 3'ü biziz. Herkesi kabul etmiyorlar. Zaman zaman bir araya gelip sohbet ediyoruz." diye konuştu.

"BENİ SEVMEYE DEVAM ETSİNLER"

Küba'da sedef hastalığı ve romatizmaya karşı ilaç geliştirildiğini duyduğunu anlatan Arif Sağ, Küba ziyareti ile birlikte ortaya atılan asılsız iddialar üzerine kendisine gösterilen sevgiye ilişkin, "Ben sevilecek biriyim. Ben de onları seviyorum. Beni sevmeye devam etsinler." dedi.