Arif Sağ hastaneye kaldırıldı

Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’ne (MESAM) Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı incelemeler neticesinde mevcut yönetim kurulunun yerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül,Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah'ı üye olarak atadı.

STRESTEN RAHATSIZLANDI

Bu gelişmelerin ardından görevden alınan MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Arif Sağ'ı çok üzdü. Sanatçı Arif Sağ, yoğun stres ve üzüntüye bağlı olarak rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sağ yapılan kontrollerin ardından dinlenmek üzere evine gitti.