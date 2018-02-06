Arif Sağ ile Yavuz Bingöl'ün 'solculuk' kavgası

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu'nun Arif Sağ ile röportajı yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Arif Sağ, kendisinden sonra bağlamasını Yavuz Bingöl'e emanet etme fikrine kızarak Bingöl hakkında "Solcuyum diye ortaya çıktı, gördünüz işte solculuğunu.." dedi ve ekledi:

"SİZ SOLCULAR BİNGÖL'ÜN PEŞİNDEN KOŞTUNUZ"

"Türkiye’de çözülemeyen bir olay var. Biri ortaya kendini atıyor, “Ben falanım” diyor. O falan olduğu kavramı da benimseyen büyük bir güruh onun arkasından koşuyor. Sonra da “Aaa öyle değilmiş” diyorlar. Yavuz’u Yavuz yapan ne sanatı ne de şusu busu. Ben mi peşinden koştum, siz koştunuz. Senin arkadaşın. Siz onu yücelttiniz. Siz solcular peşinden koştunuz."





YAVUZ BİNGÖL KARŞILIK VERDİ

Bu röportajın yayınlandığı gün, Yavuz Bingöl de Semercioğlu üzerinden Arif Sağ'a mesaj gönderdi ve Arif Sağ'ı halkçılık solculuk Alevilik iddiasıyla ortaya çıkıp halkı küçümsemekle suçladı:

"Kimsenin takdirine ihtiyacım yok. Alevilik iddiasıyla ortaya çıkıp halkı küçümsemek, onların değerlerine hafife almak tipik elitçi ve üsttenci bir bakış açısıdır."

"BİZ HALKI KÜÇÜMSEMEYİZ"

Bingöl'ün "Noktasını virgülünü değiştirmeden yayınlayın." dediği açıklaması şöyle:

“Ben hiçbir zaman virtüözlük, büyük sanatçılık vs. iddiasında bulunmadım. Hamdolsun bize ‘Sakın ha ben oldum demeyin’ düsturu öğretildi. Biz bu ilkeyle büyüdük. Ne ustalara saygısızlık ederiz ne de halkı küçümseriz. Sanatımızı icra ederiz, takdir halka aittir.

"TAKDİRE İHTİYACIMIZ YOK"

Bu milletin gönlünde bir yer edinebilirsek, bu bizim için en büyük mutluluktur, en büyük payedir. Başkalarının takdirine de ihtiyacımız yoktur. Öte yandan bir sanatçının hayran kitlesine ‘güruh’ demek aşağılayıcı bir tavırdır ve kem söz sahibini bağlar.

"HALKÇILIK, SOLCULUK İDDİASIYLA ORTAYA ÇIKIP..."

Halkçılık, solculuk, Alevilik iddiasıyla ortaya çıkıp halkı küçümsemek, onların değerlerine hafife almak tipik elitçi ve üsttenci bir bakış açısıdır. Bizim inandığımız Anadolu irfanına ve adabına sığmaz, yakışmaz.

"BEN DAHA İYİ BİR İNSANIM"

Son söz olarak: Ben Arif Sağ gibi bağlama çalamam ama ondan daha iyi bir insanım. Hem bana hem de Orhan Gencebay’a söyledikleriyle yılların birikimini tüketmiştir, çok üzücü...”