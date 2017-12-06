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Arif Sağ tedavi için Küba’ya gitti

Arif Sağ'ın kızı Aslı Küba'ya giderken uçaktan fotoğraf paylaştı.

Haber Merkezi | 06.12.2017 - 09:30..
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Türk Halk Müziği’nin usta isimlerinden eski milletvekili Arif Sağ, tedavi için Küba’ya giderken sosyal medyada yayınlanan öldüğüne dair iddialar kızı Aslı tarafından fotoğrafla yalanlandı.

ÖLDÜ HABERİ ÇIKTI

Uzun süredir akciğer kanseri tedavisi gören Arif Sağ, dün sabah kızı Aslı ve oğlu Tolga Sağ ile birlikte aşı tedavisi için Küba’ya gitti. Ancak, dün akşam saatlerinde sosyal medyada Arif Sağ’ın vefat ettiğine dair peş peşe paylaşımlar yapıldı. Bunun üzerine kızı Aslı uçakta çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Ünlü şarkıcı Küba'da aşı yöntemiyle tedavi olacak.

Arif Sağ tedavi için Küba’ya gitti

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