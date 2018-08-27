Arıların saldırısına uğrayan kadın öldü

Olay, akşam saatlerinde Elbeyli ilçesinin Aşağıbeylerbeyi köyünde meydana geldi.
KADIN ARILARIN SALDIRISINA UĞRADI
Evinin önünde dolaşan Saliha Solak, kovanlarından çıkan arıların saldırısına uğradı. Arılar tarafından sokulan kadın, yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
HAYATINI KAYBETTİ
Acil serviste müdahale edilen Solak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren kadının cesedi, otopsi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.