Arıların saldırısına uğrayan kadın öldü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Fransız mevkidaşı La Maire ile bir araya geldi.

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Türkiye ve Rusya ortak savaş uçağı üretebilir

Viktor Kladov, Türkiye ile Rusya'nın ortak savaş uçağı üretebileceğini, iki ülkenin de bunun için yeterli teknoloji ve sanayiye sahip olduğunu belirtti.