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Arıların saldırısına uğrayan kadın öldü

Kilis Elbeyli'de evinin önündeki kovanlardaki arıların saldırısına uğrayan 69 yaşındaki Saliha Solak hayatını kaybetti.

DHA | 27.08.2018 - 21:19..
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Olay, akşam saatlerinde Elbeyli ilçesinin Aşağıbeylerbeyi köyünde meydana geldi.

KADIN ARILARIN SALDIRISINA UĞRADI

Evinin önünde dolaşan Saliha Solak, kovanlarından çıkan arıların saldırısına uğradı. Arılar tarafından sokulan kadın, yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

Acil serviste müdahale edilen Solak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren kadının cesedi, otopsi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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