taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.467
USD
3,7830
EURO
4,4024
ALTIN
155,41
PETR
60,5300

Arınç, Melih Gökçek'in istifasının ardından konuştu

Melih Gökçek'le tartışması ve uzun süre gündemde yer tutan Arınç, "sabrettim ve kazandım" dedi.

30.10.2017 - 19:41
  1. Haberler
  2. Gündem
Arınç, Melih Gökçek'in istifasının ardından konuştu

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasının ardından Ahmet Hakan'la Kanal D Ana Haber'in sorularını yanıtladı.

"O GİDECEKTİ ZATEN"

Arınç, Melih Gökçek'in istifasına bir gün kala Ankara'da cami açılışında Cumhurbaşkanı'nın yanında yer alması ve Cumhurbaşkanı'nın kendisine teşekkür etmesi de hatırlatılarak sorulan soruya; "O bana siyaseten zarar vermek istedi ama ben siyaseten daha da güçlendim, sabrettim ve kazandım. 2009'dan beri Melih Gökçek'in adaylığına karşı çıktım. 2014'te çok daha fazla karşı çıktım. O gitti gidecekti zaten. Bana FETÖ'cü dedi, çocuklarım çok fazla acı çekti, onlarla helalleşsin ben bir şey istemiyorum." cevabını verdi.

Arınç, Melih Gökçek'in istifasının ardından konuştu VİDEO

İlginizi Çekebilir
ABD: Barzani tarihsel bir figür
Barzani'nin görevi bırakmasından memnun olan ABD yeni bir açıklama yaptı: Halkının cesur lideri
Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliye talebi reddedildi
FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliye talebi reddedildi.
Deniz Baykal'ın sağlık durumu iyiye gidiyor
Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı.
Ahmet Edip Uğur, AK Parti'den de istifa etti
Balıkesir Belediye Başkanı Uğur, açıklamasında başkanlığın yanında AK Parti'den de istifa ettiğini açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk otomotivinden 20 milyar dolarlık ihracat

Türk otomotivinden 20 milyar dolarlık ihracat

297
Nevşin Mengü BirGün'de yazacak

Nevşin Mengü BirGün'de yazacak

163
Ahmet Edip Uğur istifa etti

Ahmet Edip Uğur istifa etti

568
Dursun Özbek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sigara sözü

Dursun Özbek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sigara sözü

117
Ömer Faruk Kavurmacı'nın savunması

Ömer Faruk Kavurmacı'nın savunması

50
Çağlar'ı oyundan atan hakem pişman oldu

Çağlar'ı oyundan atan hakem pişman oldu

28
DEAŞ militanlarının hedefi ortaya çıktı

DEAŞ militanlarının hedefi ortaya çıktı

186
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM