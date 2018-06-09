Arınç: Muhalefetin adayı olarak Erdoğan'a rakip olamayız

Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı için muhalefetin adayı olma konusunu kendisine danışmağını söyleyen Bülent Arınç, "Ben de onlara ^'hayır' diyecek bizi yormak istemiyor sandım" dedi.

"BİZE SÖYLEYECEK DE İSTİŞARE YAPACAĞIZ DİYE BEKLİYORUM"

Parti geleneği olarak tüm önemli konuları aralarında istişare ettiklerini belirten Arınç, "Her konuyu istişare ederiz. Özellikle de önemli konuları. Geleneğimizde var bu. Ben de, Erdoğan da, Gül de yaparız. Ankara'daki arkadaşlarıma (Gül'ün adaylığı hakkında) sordum. 10 kişiye sorduysam, 1 kişi "Böyle bir şey duydum" dedi. Zannediyorum ki bunlara 'hayır' diyecek bizi yormak istemiyor. Ya da bir şey bekliyor bizimle ondan sonra istişare edecek." dedi.

Bülent Arınç: Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına ben aday olamam VİDEO



"ERDOĞAN LİDERİMİZ KARŞISINA ÇIKMAK GELENEĞİMİZDE YOK"

Abdullah Gül'ün muhalefetin adayı olarak anılmaya başlamasının ardından herkes ondan bir şeyler açıklamasını beklediğini söyleyen Arınç sözlerine şöyle devam etti;

"Herkes onun ağzına bakıyor, bu görüşmelerin seyrine bakıyor. Benim düşünceme göre; Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına ben aday olamam. Kazanıp kazanamamak ayrı bir şey. O bizim kardeşimiz, davamızın sahibi, liderimiz. Dünya kadar hatası olabilir, eleştirebiliriz. O hatalar bizde de var. Bizim kendi geleneğimizde, dava arkadaşımızın karşısına çıkıp muhalefetin adayı olmak mümkün değil.