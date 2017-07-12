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Arınç'ın damadının FETÖ abiliği iddianamede

FETÖ'den tutuksuz yargılanan Arınç'ın damadı için iddianamede; "FETÖ abisi" ifadeleri yer aldı.

12.07.2017 - 08:21
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Arınç'ın damadının FETÖ abiliği iddianamede

Haziran ayı başında FETÖ üyeliğinden gözaltına alınan, tutuklanan ancak sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırlandı.

FETÖ ABİSİ YETER

Hazırlanan iddianamede, tanık beyanlarıyla FETÖ abisi olduğu belirtilen Yeter’in, 17-25 Aralık sürecinden sonra da örgütle bağını devam ettirdiğine dikkat çekildi. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre iddianamede, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in çağrısından sonra Yeter’in Bank Asya’daki hesabında 41 bin lira artış olduğu, gizli tanık Lagos’un Yeter’i fotoğrafından teşhis ettiği belirtildi. Yeter hakkında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

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