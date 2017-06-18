Arınç'tan vefat eden aile fertleri için mevlit

Bülent Arınç, bugün öğle namazından sonra vefat eden annesi Ayşe Sevdiye Arınç, babası İbrahim Arınç, ağabeyi Yıldıray Arınç ve oğlu Fatih Arınç ile eşinin vefat eden yakınları için mevlit okuttu.

MANİSALILAR KATILDI

Tarihi Sultan Camisi'ndeki mevlide ağabeyi Ümit Doğay Arınç ve aile yakınlarının yanı sıra Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Ak Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Ak Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile çok sayıda Manisalı katıldı.









"ASKERLERİ ZİYARET ETTİM"

Okunan mevlidin ardından katılanlara teşekkür eden Bülent Arınç, Manisa'da gıda zehirlenmesinden dolayı hastaneye kaldırılan askerleri ziyaret ettiğini belirterek, olayın aydınlatılması için çalışılacağından emin olduğunu söyledi.

Arınç, yakınları ve vatandaşlarıyla bir süre sohbet ettikten sonra camiden ayrıldı.









