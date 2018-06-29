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Arının soktuğu sürücü kaza yaptı

Niğde'de arı tarafından sokulan sürücünün kullandığı akaryakıt yüklü tanker devrildi.

AA | 29.06.2018 - 18:48..
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Recep Kural'ın kullandığı 38 LZ 300 plakalı akaryakıt yüktü tanker, Adana-Niğde karayolu Sazlıca kavşağında devrildi.

ALERJİSİ VARDI BAYILDI

Araçta baygın halde bulunan Kural, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kural'ın, seyir halindeyken arı sokması sonucu arı zehrine karşı alerjisi bulunduğu için bayıldığı, kazanın bu nedenle meydana geldiği öğrenildi.

Arının soktuğu sürücü kaza yaptı

Arının soktuğu sürücü kaza yaptı

Bu arada, kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yola ve tarlaya saçılan akaryakıtın alev almasına karşı köpük sıkıp yolu temizledi.

Arının soktuğu sürücü kaza yaptı VİDEO

Arının soktuğu sürücü kaza yaptı

Arının soktuğu sürücü kaza yaptı

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