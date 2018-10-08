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Aristios ailesi'nin 2300 yıllık mezarı bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyündeki Assos Antik Kenti'ndeki kazılarda, Aristios ailesinden 21 bireye ait 2 bin 300 yıllık mezar gün yüzüne çıkarıldı.

AA | 08.10.2018 - 13:16..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Aristoteles'in felsefe okulu kurduğu Assos, Roma dönemi antik tiyatrosu, agora, nekropol ve surlarıyla her sene yüz binlerce ziyaretçinin uğrak noktası oluyor.

Bölgede devam eden kazılarda ise arkeoloji dünyasını aydınlatacak bulgular ortaya çıkarılıyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Assos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, 2018 yılı kazı döneminin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ve maddi desteği, İÇDAŞ ana sponsorluğunda sürdüğünü söyledi.

Aristios ailesi'nin 2300 yıllık mezarı bulundu

"GELENEKLER HAKKINDA BİZE ÖNEMLİ BİLGİLER VERDİ"

Nurettin Aslan, "Bu yıl çevre düzenlemesi kapsamında yapılması gereken karşılama merkezi için sondaj çalışmaları yaptık. Bu kazılar sırasında Batı Nekropolisi denilen bölgede bir aile mezarlığı ortaya çıkardık. Mezarın kapağında ailenin o dönem soy isim şeklinde anılan ismi olan Aristios yazılıydı. İncelediğimizde Aristios ailesine ait verilere ulaştığımız bu aile mezarlığının etrafı duvarlarla çevriliydi ve içinde 21 birey tespit ettik. Bu alandaki ölü gömme adetleri, Helenistik Çağ'daki Assos'ta nasıl bir gelenek olduğu hakkında bize önemli bilgiler verdi" dedi.

Aristios ailesi'nin 2300 yıllık mezarı bulundu



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