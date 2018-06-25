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Arıza yapan otomobile tren çarptı

Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitte arızalanan otomobile tren çarpması sonucu araç, kullanılamaz hale geldi.

İHA | 25.06.2018 - 19:59..
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Pazarcık ilçesinde, Ömer Takaz yönetimindeki 46 DG 280 plakalı otomobil Aksu Köprüsü girişindeki hemzemin geçitte arıza yaparak durdu.

Raylar üzerinde kalan otomobilde bulunan 4 yolcu ve sürücüsü Ömer Takaz, trenin geldiğini görünce araçtan inerek kazadan kurtuldu.

Arıza yapan otomobile tren çarptı VİDEO

Elazığ - Adana seferini yaptığı öğrenilen Fırat Express adlı tren hızla otomobile çarptı. Kaza sonrası can kaybı yaşanmazken otomobil hurdaya döndü.

Vatandaşlar, bu bölgede kontrolsüz hemzemin geçitte çok sayıda kaza olduğunu belirterek TCDD yetkililerinin soruna çözüm bulmasını istedi.

Arıza yapan otomobile tren çarptı

Arıza yapan otomobile tren çarptı


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