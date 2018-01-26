Arızalanan aracına bakarken altında kaldı

Karda hayvanlar ölmesin diye ekmek ve yem veriliyor

1 İzmit’e 1071 Malazgirt parkı yapılıyor İzmit'in dördüncü büyük temalı parkı, mart ayında hizmete sunulacak.

2 Ev alanların ödeyeceği tapu masrafı Yeni Torba Yasası'nda ev almak isteyenlerin ödeyeceği tutar belli oldu.

3 Amerika'nın yalnızlığı Time'ın kapağında ABD, Time dergisinin son sayısında "Tüm dünya ülkelerinden uzakta, tek başına kalmış" olarak resmedildi.

4 AVM'de insanları trolleyen genç Eğlenmenin bambaşka boyutları var; bu kez de kendine AVM'de bir eğlence çıkaran gençle karşı karşıyayız.

5 Cimbom'un ikinci kalecisi İsmail oldu Yabancı kontenjanını boşaltmak için Carasso ile yollarını ayıracak olan Galatasaray'da genç kaleci İsmail Çipe, Muslera'nın yedeği oldu.

6 Bir babanın oğlunu kaybettikten sonra öğrendiği 10 şey Oğlunu 3 yaşındayken kaybeden Richard Pringle, hayatı yaşamaya dair çok şey öğrenmişti ve bunu herkesle paylaştı.