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Arızalanan aracına bakarken altında kaldı

İzmit'te, motorundan ses gelen aracını yolun kenarına çekerek kontrol eden Zafer Özkanlı'ya, arkadan gelen otomobil çarptı.

DHA | 26.01.2018 - 12:56..
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İzmit'te Sanayi Sitesi mevkisinde meydana gelen kazada, 41 KM 595 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Zafer Özkanlı, aracının motorundan ses gelince kontrol etmek için yol kenarında durdu.

Zafer Özkanlı, aracının motoruna bakmak isterken, Emre Aslan yönetimindeki 41 AR 215 plakalı otomobil, hafif ticari araca arkadan çarptı.

Arızalanan aracına bakarken altında kaldı

ARACIN ALTINDA SIKIŞTI

Zafer Özkanlı, çarpmanın şiddetiyle kendi aracının altında kalarak sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi Zafer Özkanlı'yı aracının altından çıkardı. Zafer Özkanlı, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Arızalanan aracına bakarken altında kaldı

Kaza nedeniyle D-130 Karayolu Gölcük yönüne ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arızalanan aracına bakarken altında kaldı

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