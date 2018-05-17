Arjantin Futbol Federasyonu, Rus kadınlardan özür diledi

Bu yıl 14 Haziran ve 15 Temmuz arasında Rusya'da gerçekleşecek olan Dünya Kupası öncesi Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) bir el kitapçığı dağıttı.





"RUS KADINLARI NASIL TAVLARSINIZ"

Kitapçıkta yer alan bir başlık ise oldukça dikkat çekiciydi. "Rus kadınları nasıl tavlarsınız?" başlığı altında önerilerin sıralandığı kitapçık, Arjantin halkı tarafından tepkiyle karşılandı ve toplatılması istendi.





RUSLARDAN ÖZÜR DİLEDİLER

Kitapçığa gelen sert eleştiriler AFA'yı özür dilemek zorunda bıraktı. Rus kadınlardan özür dileyen AFA, konuyla ilgili soruşturma başlatılacağını da açıkladı. AFA Başkanı Claudio Tapia, Rus Kültür Evi'ni bizzat ziyaret ederek özürlerini iletti.