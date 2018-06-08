Arjantin, IMF ile 50 milyar dolarlık kredi için anlaştı

Sosyal medya paylaşım sitesi Facebook, yaşanan bir teknik sorun nedeniyle kullanıcıların sadece arkadaş listesiyle paylaştığı paylaşımların herkese açık hale gelmiş olabileceğini açıklandı.

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Putin'den şaşırtıcı Suriye itirafı

Rusya lideri Putin, Rus Ordusu'nun savaş kabiliyetini geliştirmek ve yeni silahları denemek için 'paha biçilemez bir fırsat' olarak niteledi.